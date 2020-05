El haber fallado el penal ante Dinamarca es una cruz que Christian Cueva cargará siempre. Desde el Mundial de Rusia 2018 hasta entonces, el volante de la selección peruana viene siendo interrogado por lo que pasó en ese entonces, además de recibir insultos por parte de las personas.

En cada transmisión por Instagram o entrevista con medios deportivos, le preguntan sobre qué pasó por su cabeza antes de ejecutar el penal. Ahora, a través de la cuenta de Alianza Lima, Jesús Alzamora le consultó a Cueva si es que le molesta que le hagan la misma pregunta una y otra vez.

PUEDES VER Hinchas de Alianza Lima realizaron olla común para pucallpinos varados en La Victoria

“No me llega que me pregunten por el penal de Dinamarca, porque por ejemplo, me hablan en mi barrio a cada rato. Yo sé cuando hay mala onda y no", empezó Christian Cueva. Tras esto, Alzamora le preguntó por los insultos que recibe a través de las redes sociales.

“La gente es teclera, oh con... me paran diciendo”, añadió el popular ‘Aladino’. Incluso dejó entrever que la misma gente que lo insulta, es la que le luego le pide fotos. “Si yo hubiese querido agarrar un penal con el fin de fallarlo, hubiese sido diferente”.

Finalmente aclaró que en ese entonces estaba seguro de marcar ante Dinamarca, lamentablemente, esto no se dio. "El penal me lo hacen a mi y me sentí con confianza. Al momento de poner el pie pegado al balón, se me va. De ahí me recuperé y seguí jugando”, culminó Christian Cueva.