Fórmula 1: ¿Quién era y como corría Ayrton Senna?

No hay cuarentena, ni pandemia que haga olvidar el recuerdo de Ayrton Senna. Algunos de sus aficionados se acercaron este viernes, 1 de mayo, al cementerio de Sao Paulo donde reposan los restos del piloto en el 26 aniversario de su trágico fallecimiento.

El 1 de mayo de todos los años, sus simpatizantes se reúnen en el cementerio de Morumbí; ni la mayor pandemia global del último siglo ha roto con la tradición.

PUEDES VER: La insólita razón por la que Jean Deza no firmó por el Liverpool

Senna nació el 12 de marzo de 1960 en Sao Paulo y falleció con apenas 34 años en un Gran Premio de San Marino que nunca debió celebrarse, marcado por la desgracia, pues un día antes murió el piloto austríaco Roland Ratzenberger tras un choque casi frontal contra la barrera de protección.

En sus primeros tiempos, el piloto brasileño usaba el apellido paterno y se lo conocía como Ayrton da Silva en el mundo de la Fórmula Uno.

"Tenía una mentalidad muy fuerte y también mucho espíritu de lucha. Su estilo de manejo era avanzado y con la habilidad de manejar con una mano. Para él no había ningún piloto en la tierra que pudiera manejar mejor. Y con piso mojado no había con qué darle. Es más, aprendí a manejar bajo la lluvia gracias a él”, manifestó el ex piloto argentino Enrique Mansilla, quién forjó una relación dentro y fuera de la pista con el brasileño.

Ayrton Senna y Enrique Mansilla

El brasileño perdió el control de su monoplaza a 300 kilómetros por hora al entrar en la curva Tamburello y se estrelló contra el muro cuando completaba la séptima vuelta.

La causa del accidente fue la rotura de la barra de la dirección. El tremendo impacto hizo que saliera disparada una pieza de la suspensión delantera contra su casco causándole graves lesiones cerebrales y su posterior muerte.

Su adiós fue una conmoción nacional y dejó huérfano a un país que desde entonces no ha vuelto a levantar un campeonato mundial en la máxima categoría del automovilismo.

Con información de EFE.