Jorge Luis Pinto dejó una importante huella en la historia de Alianza Lima. El colombiano llegó al conjunto ‘blanquiazul’ en 1997 y logró lo que parecía imposible: salir campeón nacional tras 18 años. Tiempo después, contaría lo que lo sedujo para venir a trabajar a nuestro país.

“Lo de Alianza apareció como una locura. Un periodista me preguntó cuando llegué: ¿Qué viene a hacer aquí?'. Yo le respondí: ‘Yo vengo a trabajar’", empezó Jorge Luis Pinto durante una entrevista con el medio Movistar Deportes a través de Instagram.

El colombiano explicó el proyecto de la dirigencia ‘blanquiazul’. "Hubo tres aspectos para llegar: expresión y visión que encontré en los directivos, vi que la gente era buena, correcta y así fue, porque compartimos la misma filosofía y hubo respaldo”.

"Lo primero que les dije cuando llegué fue que era un técnico exigente, que no quería llegar a Alianza para que al mes nos jodamos todos. Vivo muy bien en Colombia, he estado en buenos equipos y me dijeron: ‘Eso es lo que necesitamos’”, siguió contando Jorge Luis Pinto.

Jorge Luis y Jayo Legario

Por último, contó una anécdota con el ‘Pulpo’ Juan Jayo Legario, referente de Alianza Lima. “Un día, Juan Jayo llegó mal dormido, lo llamé aparte y le dije que no podía llegar así una vez más. Él estuvo en contra mía y de mi trabajo, pero ahora es un gran amigo, porque entendió y se transformó como persona. Le tengo un gran cariño”, finalizó.