Luis Advíncula y Jefferson Farfán se juntaron en una transmisión en directo en Instagram para conectarse con los seguidores de la selección peruana. El lateral derecho del Rayo Vallecano le hizo varias lista de preguntas a ‘La Foquita’ sobre la Bicolor, su paso por clubes de Europa, anécdotas y más.

Una de las preguntas fue que si jugaría en Universitario de Deportes, a pesar de su hinchaje por Alianza Lima, y Farfán comentó que no. “No hay forma, olvídate”, respondió. Tras explicar sus razones, el delantero de 35 años le devolvió la interrogante a Advíncula quien respondió: “Yo soy un mercenario”.

PUEDES VER Diego Forlán contó la verdad de su acercamiento a Universitario

“Qué vergüenza, es impresionante, que feo ha sonado lo que has dicho, soy un mercenario”, le cuestionó Farfán. “Lo que pasa es que me acordé que mi entrenador del Rayo, Paco Jémez, nos dice que el futbolista tiene que ser un mercenario. Yo la verdad no lo sé”, explicó Advíncula, quien tiene un pasado en Sporting Cristal.

“Salí de Cristal, campeoné y me gustaría volver pero si en Cristal hay un lateral que la está rompiendo y no lo quieren tapar porque tiene proyecciones para venderlo y Cristal en ese momento de repente no me quiere”, agregó el futbolista de 30 años.

Sin embargo, Jefferson Farfán le respondió que Sporting Cristal lo llamará cuando no tenga a algún futbolista en esa posición. “Yo dudo que no lo hagan por la calidad mundial de Luis Advíncula, un gatito así no hay con esa pantorrilla, armado, chapado, un negro batallador, hay pocos”, sentenció.