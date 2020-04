WWE y UFC son dos mundos distintos, pero a la vez muy unidos, ya que una gran cantidad de hombres y mujeres han pasado por ambas empresas; sobre todo en la última década. Las últimas grandes transferencias de la MMA a la lucha libre fueron Ronda Rousey y Caín Velásquez, quien fue recientemente despedido.

La popular ‘Rowdy’ revolucionó la división femenina con su llegada al roster principal y se hizo con el título de RAW. Sin embargo, perdió el cinturón en el Wrestlemania del 2019 y desde ahí se alejó de la compañía de Vince McMahon. Amanda Nunes es la vigente campeona de peso gallo de Ultimate Fighting Championship y todo parece indicar que le seguirá los pasos a la ‘Mujer más mala del planeta’.

Solo pocos han conquistado tanto WWE como UFC. Uno de esos es Brock Lesnar, campeón de todo y constantemente surgen rumores acerca de que podría recaer en cualquiera de las dos industrias. La ‘Leona’ lleva diez victorias consecutivas y tenía programado pelear con Felicia Spencer en el evento 249, pero a causa del coronavirus decidió no participar.

Amandas Nunes ofreció recientemente una entrevista a Sports Illustrated y habló sobre su reinado en la UFC, donde se perfila como una de las más grandes que alguna vez pisó el octágono. En la revista comentó que no descarta marcharse algún día a la lucha libre, pero dejó en claro que se daría esa chance solamente cuando termine su carrera en la UFC.

"No en este momento, pero tal vez más adelante cuando me retire. Estoy abierta a eso. ¿Por qué no? Podría probar algo nuevo", sostuvo la brasileña.

Amanda Nunes vs. Shayna Baszler

Cabe mencionar que Nunes compartió días atrás un video en Instagram de su duelo con Shayna Baszler, excampeona de NXT y superestrella en RAW. Tras esta publicación, se generaron especulaciones sobre una presunta llegada o guiño a la WWE, las cuales desmintió rotundamente.

"Fue un gran momento en mi carrera. No se trata de mostrarle a la gente que la lastimé. Es un recordatorio para mí de creer en mi entrenador. Él en ese momento quería que la dejara caer con la patada en la pierna y eso es lo que sucedió", relató la peleadora de 31 años.

Hay que recalcar que esta victoria del 2015 de Nunes fue fundamental en su trayectoria en las artes marciales, debido a que fue un impulso y desde de ahí consiguió varios triunfos hasta alzar los campeonatos de Peso Gallo y Peso Pluma. En dicho camino, una de sus víctimas fue Ronda Rousey, quien a partir de aquella derrota se retiró de la UFC.