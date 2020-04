El 15 de noviembre del 2017 quedará en la memoria de todos los hinchas de la selección peruana por la clasificación al Mundial Rusia 2018 tras el repechaje ante Nueva Zelanda. Sin embargo, Jefferson Farfán tiene un recuerdo adicional de aquel día que no es grato.

En la conversación que tuvo el atacante de Lokomotiv de Moscú con Luis Advíncula se conocieron detalles del incidente que protagonizó ‘Jeffry’ al salir del Estadio Nacional, luego de ser agredido sin motivo por un transeúnte.

"Una vez que salí a celebrar me metieron un ‘guantazo’ (puñete) por las puras. La gente me estaba saludando y agradeciendo por el Mundial, y mi luna estaba a la mitad, y de la nada siento que me desvían la mandíbula”, expresó Jefferson Farfán en la transmisión que hizo junto al lateral de Rayo Vallecano.

Pese a ser el autor de uno de los tantos que sirvieron para terminar con la sequía de participación en la Copa del Mundo, el exjugador del Al-Jazira tuvo un pelea con un sujeto que no tuvo mayores consecuencias.

“Este chico sale riéndose, estaba en otras… y yo soy recontra piconazo y él se burlaba, bajé del carro y reaccioné mal porque uno se tiene que controlar porque uno está expuesto a esto y no debí hacer eso. Yo estaba sano y de la nada que me hagan eso”, finalizó la ‘Foquita’ sobre el tema que opacó la clasificación de la selección peruana.

Video de la agresión que recibió Jefferson Farfán: