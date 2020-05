Juvenil peruano Marcelo Ruiz perdió la vida junto a su madre en Andorra

Avui ens dol comunicar la defunció de Marcelo Ruiz, jugador del nostre Cadet.



Expressem el nostre gran condol més sincer per la pèrdua del nostre jugador que ha lluitat per la seva vida amb gran esforç i coratge.



Descansa en pau, Marcelo. Amb tu i per sempre, #seremmés💙🖤 pic.twitter.com/PcRRZU4XNC