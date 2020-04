Luis Advíncula sobre su paso por Hoffenheim: “En Alemania estuve de vacaciones”

Luis Advíncula y Jefferson Farfán se conectaron con sus seguidores en Instagram para hablar sobre la selección peruana, el paso por clubes de Europa y algunas otras anécdotas. En plena cuarentena por el coronavirus, los integrantes de la ‘Blanquirroja’ aprovecharon para contar datos de su carrera que no han sido revelados.

Durante la conversación, Advíncula le preguntó a Farfán por qué eligió fichar por el Schalke 04 de Alemania. La Foquita contó que después de ganar cuatro títulos con el PSV Eindhoven de Holanda quería más retos en su carrera. Además, influyeron los consejos que le dieron algunos compañeros que habían jugado en la Bundesliga. “Es un país competitivo, tiene grandes estrellas en todos los equipos y eso es lo que uno aspira siempre”, explicó.

Mientras que el Rayo aprovechó para recordar su paso por el Hoffenheim. Luego de salir campeón en 2012 con Sporting Cristal, Advíncula firmó contrato con el club de la Bundesliga pero solo jugó dos partidos en pocos meses.

“Yo también estuve en Alemania, pero de paseo, como no me voy a acordar si manejé cuatro horas para llegar a tu casa. Me acuerdo de eso. A Alemania fui de vacaciones y aprender alemán”, reveló Advíncula desatando la risa de Farfán.

Luego ambos jugadores sorprendieron a los hinchas al decir frases en alemán y Farfán, que había vivido siete años en Gelsenkirchen, comenzó a hablar más. “Hasta ahí no llegué pues negro, no seas malo, estuve tres meses y me quieres hablar en alemán”, sentenció.