Agüero sobre la posibilidad de que Messi deje Barcelona: “Tuvo la oportunidad y se quedó”

Sergio ‘Kun’ Agüero cumple con el aislamiento social dictado en Inglaterra como medida de sanidad a causa de la propagación del coronavirus, mientras espera noticias sobre el reinicio de la Premier League. El argentino ejecuta un entrenamiento remoto, pero también se da el tiempo para conceder entrevistas y hablar de su compatriota, Lionel Messi.

‘Kun’ fue consultado sobre los rumores que existieron acerca de una posible salida de Messi del Barcelona en el programa español ‘El Chiringuito’ y no dudó en responder. La relación entre el atacante del Manchester City y el rosarino es muy cercana y en varias ocasiones reconocieron la fuerte amistad que los une desde el primer momento que compartieron equipo en las categorías juveniles de la selección argentina.

“Leo es un jugador símbolo y una leyenda del Barcelona. Pero bueno, en el fútbol siempre pasan miles de cosas. A Leo le han cambiado veinte mil jugadores y siempre se quedó ahí. Sé que tuvo la oportunidad de irse y se quedó”, aseguró el ex Atlético de Madrid, Sergio Agüero.

“Ya no pasa por si le dan más salario, más guita, pasa porque él quiere al club. Se identifica con el Barça y él está cómodo ahí. Está feliz. Por más que pasen mil cosas en el club, él va a seguir ahí”, comentó el argentino, haciendo referencia a los últimos escándalos que tocaron a la institución, entre los que se destacaron el cruce con Éric Abidal (director deportivo) y la rebaja salarial de la plantilla tras el arribo del coronavirus.

De otro lado, el máximo artillero del conjunto ‘citizen” reconoció que tiene cierto miedo a volver a las canchas tras la pandemia:

“La mayoría de los jugadores están con miedo, pero sobre todo porque tienen hijos y una familia. Me da miedo, pero yo estoy con mi novia acá y no voy a tener contacto con otra gente. Cuando vuelva todo, me imagino que vamos a estar como medio tensos, con cuidado. Al mínimo que alguno se sienta mal vamos a estar preguntándonos qué pasó. Ojalá que se encuentre alguna vacuna y que sea ya para que se termine esto”, finalizó.