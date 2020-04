Su historia conmovió a propios y extraños. Yuliana Bolívar llevaba una vida tranquila en su natal Venezuela hasta que una insostenible situación sociopolítica la llevó a dejar todo atrás y probar suerte en un país que, si bien es cierto sabe mucho de lo que es migración, a veces se torna complicado para los que vienen de afuera.

Sin embargo, tanto sacrificio, como pasar navidad en una carretera y noches sin comer, tuvo su recompensa cuando sus múltiples mensajes a la Federación Peruana de Judo obtuvieron respuesta. Su buen desempeño y la falta de deportistas en su categoría de peso le abrieron las puertas para representar a un país del cual ya se había enamorado.

“Soy Peruzolana” menciona Yuliana con la tranquilidad que le da haber cumplido con una promesa que se había trazado hace mucho tiempo: regalarle a nuestro país una medalla en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Su vida ya había cambiado al llegar a Perú, pero aquella presea de bronce que guarda como un tesoro le abrió las puertas de muchos corazones blanquirrojos.

"El mayor cambio fue que muchas personas me conocieron, ahora hay mucha gente que me da su apoyo y que está muy pendiente de mis logros y de cómo estoy. Eso es algo muy bonito, me motiva mucho a seguir representando al Perú", señala.

Pero para Yuliana la tarea aún no esta concluida. La gratitud hacia el país que la acogió la ha llevado a desarrollar un sentimiento de compromiso extra en torno a su carrera. Ahora son 30 millones los que van detrás de ella en cada competición y siente que no les puede fallar. “Sus palabras de aliento son uno de los principales motivos por los que me exijo a fondo en cada entrenamiento, siento una responsabilidad conmigo, con el Perú y con todas las personas que confían en mí”.

Yuliana Bolívar ganó la medalla de bronce en Lima 2019.

Devolviendo la alegría

Sin embargo, su camino a lograr la ansiada clasificación a Tokio 2020 se vio frenada por una emergencia sanitaria mundial que la ha llevado a confinarse junto a 39 deportistas más en la Videna. Situación que no es nueva para ella, ya que desde hace un tiempo vive en el Albergue del Centro de Alto Rendimiento, pero que limita en un gran porcentaje su entrenamiento.

Pero esto no es impedimento para que Yuliana siga trabajando para devolverle al pueblo peruano algo de la alegría que le dio vestir sus colores. Y es aquí que se vuelve a respaldar a la Federación de Judo y su iniciativa ‘Ippon en casa’.

Se trata de un programa virtual en el que la selección peruana de judo participa en un variado número de sesiones de entrenamiento, capacitaciones en nutrición y fisioterapia, Master Class, retos y pasatiempos para los niños.

"Hacemos incluso actividades de dibujo para los niños, entrevistas, algunos hasta se animan a cantar. Es bien bonito porque la gente tiene contacto con nosotros. Algunas personas piensan que no pueden hacer judo y este programa les demuestra que sí pueden", indica Yuliana.

Así es como Yuliana pasa los días de cuarentena, agrandando el lazo que la unirá por siempre a un pueblo que la recibió con los brazos abiertos. Nuestra medallista panamericana seguirá esforzándose por cumplir con ese compromiso que tiene con el Perú, aunque ya desde hace mucho, las gracias se las debemos nosotros a ella.

Sabía qué...

- Yuliana Bolívar ganó la medalla de bronce en judo 78 Kg en los Juegos Panamericanos Lima 2019, venciendo a la estadounidense Nina Cutro Kelly.

- Para acceder al programa ‘Ippon en casa’ solo se debe buscar la cuenta de Facebook e Instagram de Judo Perú.