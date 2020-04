Farfán eligió golazo al AC Milan como su mejor tanto en el PSV

Jefferson Farfán y Luis Advíncula realizaron un en vivo vía Instagram donde conversaron de la selección peruana y los clubes donde militó cada uno. ‘La Foquita’ habló largo y tendido sobre su paso en el PSV Eindhoven y su gol al AC Milan por la Champions League.

El delantero de la selección peruana anotó 67 goles con la camiseta del PSV Eindhoven de la Eredivise. No obstante, su tanto favorito es el que la marcó nada menos que al portero brasileño del AC Milan, Dida, por la Champions League en 2005.

PUEDES VER Diego Forlán contó la verdad de su acercamiento a Universitario

“Todos los goles son importantes pero uno que recuerde fue cuando le ganamos al Milan 1-0 y le hice gol a Dida. Fue medio champú, pero creo que fue el gol más importante que anoté con PSV”, reconoció Jefferson Farfán.

El tanto de ‘La Foquita’ sirvió para que el PSV derrote 1-0 al AC Milan por el grupo E de la Champions League. En el duelo de ida el marcador quedó empatado sin goles.

Jefferson Farfán reveló que todo lo que pasó en el PSV fue gracias al entrenador holandés que lo llevó a la Eredivise. "PSV fue super importante, el primer club de Europa que me abrió las puertas. Tuve el apoyo del entrenador, Guus Hiddink, que me pidió. Pasé años maravillosos en los que pudimos ganar cuatro títulos de liga, dos Copas y qué mayor alegría que esa. Fue la vitrina que me dio a ver en el fútbol mundial”, puntualizó el delantero.