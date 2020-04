Bajo ninguna circunstancia Jefferson Farfán tiene previsto integrar las filas de Universitario de Deportes y lo ha dejado en claro todas las oportunidades que ha podido, como en la reciente comunicación que tuvo con Luis Advíncula.

Dentro las preguntas que se hicieron en la divertida transmisión que protagonizaron los integrantes de la selección peruana, estuvo la posibilidad de jugar en los clubes del torneo local, en el cual la ‘Foquita’ aseguró que su destino únicamente sería Alianza Lima.

El lateral de Rayo Vallecano consultó la posibilidad de jugar en el equipo de Ate, recibiendo la inmediata respuesta de Jefferson Farfán con un tajante “no”, pues su pasión por Alianza no le permitiría pasar al cuadro archirrival.

“¿Ahora? Imposible. Sería imposible que yo juegue en Universitario. Jugaría en Alianza Lima, pero en la 'U' no, olvídate”, enfatizó el jugador del Lokomotiv de Moscú con contundencia, dejando en claro que en ningún escenario adoptaría esa opción.

Asimismo, recordó la etapa en la que estuvo cerca de vestir los colores merengues, momento en el que conversó con el entonces presidente del club merengue, propuesta que se enfrió debido al costo económico de los uniformes.

“Incluso yo fui a probarme, me llevaron a donde tenían sus trofeos y conocí a Alfredo González, pero no me quedé. Y ahora lo veo imposible”, expresó Jefferson Farfán rememorando el inicio de su carrera deportiva.