Si bien el nombre de Erick Delgado suele asociarse a Sporting Cristal, al portero no le han faltado chances de jugar en otros clubes grandes del país, como Universitario y Alianza Lima. Así lo reveló él mismo en una entrevista que brindó al canal de YouTube 7novenos.

“En el 2008 me llamó Alianza, se pudo dar porque en Cristal estaba Oblitas y no me quería mucho, más porque había tenido un problema con Bonnet y yo salí a apoyar a mi amigo. El ‘Ciego’ llamó a Leao pero él se fue a la San Martín y me volvieron a llamar, ahí no lo pensé y me quedé”, contó.

PUEDES VER: Héctor Chumpitaz y su familia se someterán a prueba de coronavirus tras presentar síntomas

Cuando dejó el equipo del Rímac al final de esa temporada, fue sondeado por Universitario para el siguiente año. “En el 2009 tuve posibilidades de ir a la 'U'. Me llamó Miguel Miranda para que en el equipo de Reynoso peleara el puesto con Raúl Fernández, pero también tuve oferta de Juan Aurich y la acepté”, continuó el golero.

Tras haber cumplido una campaña aceptable con el ‘Ciclón’, el ‘Loco’ optó por volver a Sporting Cristal, donde llegó a ser capitán durante el recordado título del 2012. De ahí en más, el resto de su carrera transcurrió en clubes del torneo local, decisión de la que aseguró sentirse arrepentido.

“Me arrepiento de no haber jugado en el extranjero. Tuve posibilidades de ir a Danubio de Uruguay pero no acepté. Ese pudo ser un trampolín, tengo claro que, si salía, no regresaba. Si en los tiempos de hoy tuviera 20 años no tengo dudas de que estaría tapando fuera”, aseguró.

Por último, afirmó que le gustaría colgar los botines en el equipo en el que se inició y del cual es hincha. “No tengo resentimientos con Cristal , es más, retirarme ahí sería la cereza de la torta para mi carrera”, sentenció.