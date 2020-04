El regreso de Cristiano Ronaldo a Italia estuvo previsto para el miércoles 29, pues se anunció que el plantel de Juventus retomaría los entrenamientos cumpliendo con las respectivas medidas sanitarias que eviten infecciones de coronavirus en el elenco.

Sin embargo, la situación cambió desde que se hizo público el cuarto resultado positivo de Paulo Dybala por la COVID-19, lo cual algunos medios aseguran que es información filtrada por el portugués para demostrar que no hay garantías para retomar las labores deportivas.

De acuerdo con el medio deportivo Il Corriere dello Sport, el exjugador del Real Madrid no pretende reanudar los entrenamientos de Juventus en un corto plazo, lo cual sería justificado con el cuarto resultado positivo del argentino.

La intención de Cristiano Ronaldo sería demostrar que debido a la falta de control del coronavirus los trabajos dirigidos por Maurizio Sarri no podrían retomarse, usando de ejemplo la enfermedad que padece Paulo Dybala un mes y medio después de ser diagnosticado.

Sin embargo, Giovanni Di Perri, jefe de Enfermedades Infecciosas del hospital Amedeo di Savoia en Turín, calmó a la versión de ‘CR7’, asegurando que el proceso de recuperación podría superar los 30 días.

“Es normal. El rango de tiempo para la curación varía de 8 a 37 días, con un promedio de 20. Pero también hay pacientes que han esperado dos meses para dar negativo. Dybala, por lo tanto, no es un fenómeno extraño, ocurre más de lo que piensas. Alrededor del 20 % de los infectados, que están bien, aún son positivos, y a veces no podemos darles de alta en el hospital porque no tienen las condiciones en casa para estar en cuarentena”, expresó.