Flamengo despidió a 62 trabajadores debido a la crisis económica causada por la COVID-19

Pese a haber ganado hace unos meses la Copa Libertadores en Lima, realizar millonarios fichajes como el de Filipe Luis, Rafinha o Gustavo Enrique y retener a sus grandes figuras como Gabriel Barbosa, Flamengo vive una terrible situación económica. El ‘Mengao’ atraviesa una crisis financiera debido a la paralización del fútbol a causa de la COVID-19.

Según informó el medio brasileño Globoesporte, Flamengo le comunicó a 62 empleados que no podrá seguir pagándoles debido a la crisis. Los trabajadores van desde la parte administrativa hasta el fútbol juvenil. Además, revelaron que todas las áreas sufrirán recortes salariales hasta que se reanuda la competición local.

Globoesporte señaló que el ‘Mengao’ se está comunicando con estos 62 trabajadores, lo cual empezó durante la noche de este jueves. Sumado a los recortes salariales, liberarán una gran parte de los empleados hasta que las actividades deportivas regresen a la normalidad.

Flamengo anunció que la medida no será drástica y garantizó que los despidos no llegarán al 10 % de los 1.000 trabajadores. El encargado que dará conocer esta noticia será el gerente de fútbol base, Eduardo Freeland, quien se encuentra citando a los empleados al Ninho do Urubu.

Los primeros despidos han sido: la recepcionista de Ninho do Urubu, el personal de alojamiento de base, el conductor, los armarios y los fisiólogos de la base, el entrenador del equipo U-12, los analistas de mercado, así como varios profesionales de los equipos de fútbol sala.