La llegada de Mario Salas a Alianza Lima genera mucha expectativa, no solo en los hinchas, sino también en los jugadores. Varios miembros del plantel se han mostrado satisfechos con el arribo del ‘Comandante’ al cuadro de La Victoria, entre ellos el capitán Leao Butrón.

Ya en los primeros días de abril, el golero había manifestado su admiración por el chileno al hacer referencia a la temporada 2018, cuando sacó campeón a Sporting Cristal. "Su trabajo habla mucho”, declaró aquella vez a un medio chileno. Esa opinión parece haberse vuelto aún más optimista, según se deduce de unas recientes declaraciones suyas recogidas por GOLPERU.

“Hemos hablado bastante con Mario y lo hacemos seguido. Nos manda planes y lo que busca con los entrenamientos. Nos pasa videos para saber lo que quiere cuando le toque estar acá. Nos basamos en la intensidad, el buen juego y el buen trato de la pelota. No es una novedad que podríamos jugar parecido a lo que hizo en Cristal”, aseguró Butrón.

El portero también contó cómo tomó el hecho de no haber sido tomado en cuenta para jugar el Mundial del 2018, pese a que se consideraba apto para hacerlo. “Hice lo necesario para ir a la selección. Fue como un partido, di lo necesario e hice lo mejor para estar ahí. Estuve en gran nivel y creo que mi rendimiento estaba por encima de todos, pero respeto la decisión del comando técnico. Me quedé triste y no fui a Rusia a ver el Mundial”, se lamentó.

Por último, habló sobre su retiro del fútbol, que estaba planificado para esta temporada, pero que podría verse alterado por la situación que se vive actualmente. “La idea es cerrar mi carrera a fin de año y si tengo partido de despedida lo haría el próximo año. Todo depende de qué sucede con el campeonato y conmigo. Es muy probable que me retire a fin de año, pero los planes han cambiado”, sostuvo.