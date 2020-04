Claudio Pizarro sobre su retiro en Alianza: “Es una posibilidad que no quiero cerrar”

Claudio Pizarro se encuentra en Alemania cumpliendo la cuarentena por coronavirus debido a la paralización de la Bundesliga. El ‘Bombardero de los Andes’ confirmó a inicio de temporada que se iba a retirar del fútbol; sin embargo, no descarta la posibilidad de jugar en Alianza Lima, el equipo de sus amores.

"Si termino bien la temporada y el cuerpo me dice: ‘Ya vamos’, podría jugar unos meses o un año en Alianza. Pero tampoco es una cosa que diga que lo voy a hacer de todas maneras porque no sé cómo voy a terminar el año”, dijo Pizarro en una entrevista con ESPN.

PUEDES VER Farfán eligió golazo al AC Milan como su mejor tanto en el PSV

“Prácticamente ya decidí que voy a terminar el fútbol este año, pero lo de Alianza que, es un tema aparte y porque soy hincha que no he salido campeón en el fútbol peruano, es una posibilidad que no quiero cerrarla. Es un tema que lo analizaré cuando termine la temporada. Por ahora mi prioridad es el Werder Bremen y quiero terminar el año con ellos y posteriormente ya veré”, agregó.

En medios alemanes se había afirmado que la temporada podría reanudarse el 9 de mayo, para que puedan disputarse las nueve jornadas pendientes hasta el 30 de junio. Había cierto consenso en ese sentido tanto en los clubes como en la DFL. El hecho de que la decisión política se postergue a la próxima semana convierte esa fecha en casi impracticable para Claudio Pizarro.

“Ya a ser complicado que empiece el 9 (de mayo). Me imagino que a fin de mes Merkel va a hablar y a tomar una decisión al respecto. La Federación Alemana sí quiere empezar lo más pronto posible, el problema es el tema del Gobierno que todavía no da el ok”, explicó Pizarro a América Noticias.