Gregorio Pérez, técnico de Universitario, compartió cómo vive toda la crisis por el coronavirus en Uruguay. El exentrenador de Peñarol confesó que no es pesimista, pero que sí es realista y por lo tal no ve que la normalidad se dé en un corto plazo.

El director técnico de Universitario hizo énfasis en que tiene cinco nietos, pero no los puede ver pese a estar en su país natal. "A los tres varones que son los más chicos no los veo, solo por videollamada. Yo lavo hasta las bolsas. Esto es así, no se sabe qué puede pasar”, explicó Gregorio Pérez a El Observador.

PUEDES VER Rodrigo Cuba busca vuelo humanitario tras quedar desempleado en México

El uruguayo compartió que está encerrado en su casa haciendo la cuarentena. Pese a que las primeras semanas se hicieron llevaderas con sus rutinas, ya se está haciendo bastante larga la crisis y cada día está más preocupado. "No soy pesimista, pero sí realista, la vuelta a la normalidad no se ve a corto plazo”, reconoció Gregorio Pérez.

Gregorio Pérez siempre ha hecho ejercicio aproximadamente por una hora al día, por lo que esta situación lo ha complicado y no tiene más remedio que trabajar en casa. "En el apartamento tengo un circuito de 22 metros y allí voy y vengo. Capaz que hago más que cuando yo jugaba. Me gusta y mi cabeza piensa en otra cosa”, señaló el uruguayo.

“A veces cabeceo una lámpara de techo o le pego una patada a una silla”, indicó entre risas Gregorio Pérez, técnico de Universitario de Deportes.