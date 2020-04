Diego Forlán incluye a Jefferson Farfán en su once histórico de Sudamérica

Diego Forlán no ocultó su gusto por el fútbol que hoy caracteriza a la selección peruana. El exjugador y hoy técnico de Peñarol resaltó las cualidades de más de un jugador de la ‘Bicolor’, pero sin duda alguna hizo hincapié en su preferencia por Jefferson Farfán , quien al parecer dejó deslumbrado desde tiempo atrás al uruguayo.

El exdelantero aseguró que si tendría que hacer un once histórico de Sudamérica, incluiría sin dudar a Farfán , pues conoce muy de cerca sus cualidades ya que lo ha afrentado en juveniles y en mayores vistiendo la camiseta de su selección, pero también a nivel de clubes en Europa.

"Yo creo que Farfán porque, a pesar de las lesiones que ha tenido, siempre ha sido un jugador muy desequilibrante. Obviamente que Guerrero y Pizarro son jugadores también que cualquiera los elegiría, pero Farfán siempre me pareció un jugador interesante y complicado de marcar. Lo he enfrentado en juveniles, en mayores y me ha tocado también a nivel europeo y por eso me parece un jugador con muy buenas condiciones, que puede jugar por fuera, por el centro del área, es un futbolista que tiene gol, es asistidor”, señaló Forlán a UCI Deportes.

Forlán también confesó que no le sorprendió la evolución de la selección peruana al mando de Ricardo Gareca, por lo que le alegró ver a la ‘Blanquirroja’ en el Mundial de Rusia y luego disputar la final de la Copa América Brasil 2019.

“Yo siempre a Perú lo valoré mucho porque siempre fue una selección que siempre se caracterizó por jugar muy bien al fútbol, fue un rival complicado y tuvo grandes jugadores. El hecho de haber clasificado al Mundial luego de más de 30 años y tener una buena Copa América como fue el año pasado no me sorprende”, agregó Forlán.