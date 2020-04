El 26 de agosto del 2017, el mundo del boxeo se paralizó para presenciar un combate que llamó la atención de los fanáticos desde el día que se pactó. En uno de los combates que más dinero recaudó en la historia, el campeón invicto Floyd Mayweather Jr. se enfrentaba al polémico campeón de UFC, Conor McGregor.

La pelea demostró ser un éxito en términos financieros y de publicidad; además, la performance de McGregor fue mejor de lo que se esperaba. Esto llevó al irlandés a coquetear múltiples veces con volver a subirse a un ring de boxeo y el rival señalado por todos es el multicampeón mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

No obstante, ‘Canelo’ ha puesto una serie de condiciones para considerar enfrentarse al ‘Notorio’. La más importante de todas es que el combate deberá hacerse en un ring y que solo contará con reglas de boxeo. Esto significa que McGregor no podrá utilizar golpes de MMA (obviamente de puño) como se debatió antes del choque con Mayweather.

“Hoy todo es pura especulación porque, en este momento, no hay noticias sobre nada, no hay peleas. El boxeo es un negocio. Saúl en este momento es el mejor boxeador libra por libra y, si McGregor salta al boxeo, entonces lo golpearemos. Lo que no vamos a hacer es meternos en una jaula”, aseguró Eddy Reynoso, uno de los responsables del éxito de ‘Canelo’.

Además, si McGregor quiere enfrentar a ‘Canelo’ va a tener que esperar. El mexicano tiene dos peleas pendientes antes de pensar en subir al ring con el exdoble campeón de UFC. Si la pandemia lo permite, Álvarez enfrentará en junio al inglés Billy Joe Sanders.

De superar este reto. El campeón mundial de la AMB, CMB y FIB tiene pactada una tercera pelea con el kazajo Gennady Golovkin para el 12 de septiembre. Así que la pelea soñada es posible, pero tomará mucho tiempo en cristalizarse.