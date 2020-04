Kluiverth Aguilar: “Espero jugar en la selección a los 18 o 19 años”

El jugador de Alianza Lima Kluiverth Aguilar señaló que tiene vivo el deseo de ser convocado a la selección mayor en el futuro. El lateral derecho expresó su admiración por el director técnico Ricardo Gareca y menciona que se siente capaz de pelear el puesto.

“Ahora mi mayor objetivo es llegar a la selección adulta y sinceramente espero lograrlo cuando cumpla 18 o 19 años. Si ese día llega, seré el más feliz de la tierra y le pelearé el puesto a Corzo, Advíncula o quien esté convocado. Sobre profesor Gareca opino que es un entrenador espectacular, A-1 y que le hace mucho bien al fútbol peruano”, aseguró a Radio Ovación.

Por otro lado, Aguilar comentó sobre cómo recibieron en su casa su fichaje por el Manchester City, asimismo tuvo palabras de agradecimiento para Jaime Duarte.

“Mi entorno está súper contento por esta posibilidad de jugar en uno de los clubes más importantes del mundo como Manchester City y tengo que agradecer mucho al profesor Jaime Duarte, quien es como mi segundo padre, porque me ayudó bastante en el tema futbolístico y personal”, manifestó.

Pese a que recién podrá emigrar cuando cumpla los 18 años, Aguilar ya se viene preparando para romper una de las barrera más importantes: el idioma. “Para no tener problemas con el idioma desde febrero estoy estudiando inglés más allá que, por ahora, no me veo viviendo en Inglaterra. Mi objetivo es campeonar este año con Alianza y luego irme para allá”, sostuvo.

Finalmente, expresó su deseos de conocer a ‘Pep’ Guardiola, a quien catalogó como el mejor del mundo. Además, valoró el trabajo que realizó con él Nolberto Solano.

“Guardiola para mí es el mejor entrenador del mundo y me emociono mucho por el simple hecho que muy pronto podría tenerlo muy cerca. De Solano, es el entrenador que me ayudó mucho en el tema futbolístico y personal. Realmente hubo cosas que no sabía y él me lo enseñó”, puntualizó.