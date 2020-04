Advíncula reveló que Carrillo no quiso patear los penales ante Uruguay: “Que la cag... otro” [VIDEO]

Luis Advíncula y Jefferson Farfán realizaron este miércoles 29 de abril una transmisión en vivo a través de Instagram en el cual contaron una gran cantidad de anécdotas de la interna de la ‘Bicolor’. Sin embargo, la parte más graciosa fue cuando ambos opinaron sobre André Carrillo y su temor en los penales.

Y es que el popular ‘Bolt’ indicó que ni sus compañeros de la selección peruana ni casi todos sus compatriotas le tuvieron fe cuando él se dispuso a disparar desde los doce pasos en el partido ante Uruguay en la Copa América 2019. La ‘Foquita’ dijo que confiaba en todos incluido la ‘Culebra’, menos en el ‘Rayo’.

“No pensé que te ibas a meter entre esos cinco a patear. Yo dije ‘hasta Carrillo seguro va a entrar’”, fueron las palabras de Farfán que desencadenaron las risas desenfrenadas de Advíncula, quien sin dudarla dos veces dio a conocer que el extremo del Al Hilal FC siempre prefiere no disparar los penales.

“¡Tú sabes que a Carrillo le tiemblan las canillas! Él es más mari... ¡No seas malo (A Farfán)! Yo estaba haciendo mi cuenta. Va Tapia, Guerrero, Ruidíaz, Yotún y Flores”, contestó entre carcajadas el popular ‘Luchito’, mientras Farfán también no podía parar de mofarse también.

PUEDES VER Farfán contó que Gareca le recriminó a Luis por quedarse dormido en plena charla técnica

Sin embargo, eso no fue todo porque los dos futbolistas se comenzaron a burlar de Carrillo y el primero en disparar fue el mismo Advíncula. “Yo no me metí (lista de pateadores de penal ante Uruguay), me metieron. André estaba a mi lado y me dijo yo no pateo ni cagando. ‘Ni cag... pateo, que la cag... otro’, él no quería ir", señaló.

“Cuando el profe me dijo que yo iba a patear, lo quede mirando y le dije ‘si profe’. Por adentro me estaba haciendo la cac... y la pich... Yo en ningún momento vi a Muslera, yo pateo y cuando escucho ‘yeeh’, abro los ojos”, añadió el defensor del Rayo Vallecano.