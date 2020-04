Floyd Mayweather Jr. rompió su silencio para confirmar el fallecimiento de su exnovia y de su tío a causa del coronavirus. El excampeón estadounidense reflexionó sobre lo que está sucediendo en el mundo y aseguró que ayudará a las personas más afectadas por esta pandemia.

“Me enfrenté a la pérdida de la madre de mis hijos, ella era alguien importante, una gran mujer y persona”, destacó de Harris, quien falleció el pasado mes a la edad de 40 años. La relación sentimental fue problemática, pues en el 2010, el campeón del mundo invicto fue sentenciado a 90 días de prisión por el cargo de violencia doméstica contra su entonces novia.

Años después, Mayweather negó las acusaciones de abuso durante una entrevista con Katie Couric, lo que provocó que Harris demandara al atleta por difamación y le reclamaba 20 millones de dólares, reveló el periódico The Washington Post; pese a ello ‘Money’ guarda respeto por ella.

Sobre su tío, Roger Mayweather, de 58 años de edad, que murió pocos días después que Harris, reveló que sufrió complicaciones debido a la diabetes. “Gran entrenador, mi tío, una figura paterna".

Mayweather Jr. explicó a sus seguidores cuál fue la razón por la que no se le ha visto participando activamente, como otras personalidades, en la ayuda a los que más necesitados por la pandemia de la COVID-19.

“Quiero ayudar a que este mundo sea un mejor lugar, el dinero que donaré será para alimentar a los más necesitados, la gente que en este momento no tiene nada por esta situación y seguiré dándoles, y simplemente no contaré ello porque esto es algo que no tiene que ver con el dinero”, explicó el pugilista.