Arthur Melo llegó en julio de 2018 al FC Barcelona y tiene contrato hasta el 2024. El volante brasileño desea mantenerse en el club catalán y no hace caso a rumores de una posible salida de España hacia la Juventus.

El exfutbolista de Gremio entiende que siempre hay especulaciones, pero que su única idea es quedarse en el FC Barcelona. "Me encuentro muy bien aquí y agradezco al club y al cuerpo técnico su confianza. Ese es otro motivo más para tener totalmente claro que mi único deseo es continuar”, explicó Arthur para ESPN.

El volante brasileño no es intocable en la plantilla catalana, por lo que le toca esforzarse para no salir del club en el cual siempre ha querido estar. Arthur relata que cada día se siente más cómodo con el equipo, club y ciudad. "Me encanta tanto la gente como la cultura de aquí y siento mucho apoyo de la afición”, manifestó el futbolista del FC Barcelona.

Arthur y el FC Barcelona han mantenido conversaciones para una renovación, pero la pandemia de coronavirus ha paralizado el club. La incertidumbre de no saber cuándo se volverá a la normalidad no asusta al entorno del brasileño, pues están seguros que desean contar con él en España.

“El supuesto interés de grandes clubes siempre es un halago para cualquiera y una señal positiva, pero mi mente solo está en jugar aquí muchos años", puntualizó Arthur, quien está en la órbita del PSG, Juventus y Manchester United.