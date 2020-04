Diego Forlán es uno de los futbolistas más reconocidos de la historia de Uruguay. El popular ‘Cachavacha’ habló sobre sus compatriotas Pablo Bengoechea, Gregorio Pérez y Luis Aguiar, quienes siempre están presentes en el fútbol peruano.

El exfutbolista de Atlético Madrid reveló que conoce muy bien a Pablo Bengoechea, quien dirigió hasta hace unos meses a Alianza Lima. "Tuve la oportunidad de trabajar con él, me pidió para Peñarol y fue todo un orgullo. Como jugador lo he visto mucho, he disfrutado y haber sido dirigido por él en 2015 fue todo un privilegio. Uno aprendió mucho de él. Su comando técnico también, muy buenas personas y profesionales”, señaló Forlán en UCI Deportes.

PUEDES VER Diego Forlán contó la verdad de su acercamiento a Universitario

El campeón de América con Uruguay en 2011 también manifestó la amistad que mantiene hasta el día de hoy con el actual técnico de Universitario de Deportes, Gregorio Pérez, a quien conoce personalmente por su papá. "Ha ido de visita a la selección y le tenemos un cariño enorme. Estamos en contacto siempre, es una persona con gran trayectoria. A ambos desearles todo lo mejor”, indicó Forlán.

Sobre Luis Aguiar, quien es su amigo, aseguró querer verlo con la camiseta de Alianza Lima por mucho tiempo. Forlán se desvivió en elogios hacia el ‘Canario’.

"Es un muy buen jugador, buena persona, trabaja mucho. Estoy contento porque esté de vuelta en Alianza Lima donde supo salir campeón. Esperemos que le vaya bien y que pueda quedarse allí muchos años. Tiene mucho fútbol para dar”, puntualizó.