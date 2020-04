Christian Cueva es noticia en Argentina por su deseo de jugar en Boca Juniors

El último martes Christian Cueva reveló su deseo de jugar en Boca Juniors. Sus declaraciones volaron como el viento y llegaron hasta Argentina, donde el Diario Olé recogió el mensaje del '8′ de la selección peruana y le dio posta a la directiva ‘xeneixe’.

Cueva, en conversación con ESPN Perú, expresó que “Boca Juniors es un equipo que me gusta mucho y simpatizo con ellos. Siempre he simpatizado con ellos. Pienso que es muy similar a Alianza Lima porque son equipos de pueblo. A mí me gustan los clubes así”.

Estas declaraciones fueron citadas por Olé en su portal web con la interrogante: “¿Llegará su coqueteo con los colores a oídos de (Juan Román) Riquelme y compañía?". Recordemos que el ídolo ‘xeneize’ es actual segundo vicepresidente del club y por él también pasan las decisiones al momento de contratar jugadores.

Christian Cueva en Diario Olé por su deseo de jugar en Boca Juniors.

Por el momento, en el equipo azul dorado, Carlos Zambrano es el único peruano que integra el plantel que dirige Miguel Ángel Russo. El ‘León’ se unió al equipo en la última temporada, logrando salir campeón al finalizar esta.

Por otra parte, Cueva no solo deslizó su deseo por jugar por Boca, sino también por regresar al Sao Paulo. “Sao Paulo es el otro equipo de América al que me gustaría volver”.

El jugador de 28 años de edad se encuentra en México tras fichar por el Pachuca. El volante peruano ha alternado en dos partidos con el club mexicano antes que se paralice el fútbol por el coronavirus.