Kluiverth Aguilar ha logrado cosas importantes para sus cortos 16 años. El lateral derecho, que tiene un futuro asegurado en Europa tras ser comprado por el Manchester City, pertenece a la selección peruana de menores y probablemente sea llevado a la profesional, pero hay algo que le falta: salir campeón con Alianza Lima.

Pese a que Aguilar llegó a la final del campeonato local con Alianza Lima, por lo que ya tuvo la experiencia de jugar unos play offs, el lateral derecho sigue pensando en salir campeón con el club de sus amores y luego partir al Manchester City.

Una de las problemáticas que presenta jugar en Europa, y sobre todo en un país como Inglaterra, es el idioma. Aguilar ya conoce esta situación por lo que se encuentra estudiando inglés para facilitar su adaptación al Manchester City.

“Para no tener problemas con el idioma desde febrero estoy estudiando inglés más allá que, por ahora, no me veo viviendo en Inglaterra. Mi objetivo es campeonar este año con Alianza y luego irme para allá”, explicó Aguilar en Radio Ovación.

Kluiverth Aguilar se ve compitiendo el puesto de lateral derecho en la selección peruana al lado de Luis Advíncula o Aldo Corzo. De acuerdo a información de Diario Líbero, Ricardo Gareca sigue sus pasos.

“Ahora mi mayor objetivo es llegar a la selección adulta y sinceramente espero lograrlo cuando cumpla 18 o 19 años. Si ese día llega, seré el más feliz de la tierra y le pelearé el puesto a Corzo, Advíncula o quien esté convocado. Ricardo Gareca es un entrenador espectacular, A-1 y que le hace mucho bien al fútbol peruano”, puntualizó Aguilar.