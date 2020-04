Hablar de Alianza Lima es para muchos hablar de Jaime Duarte, quien llegó con solo 10 años de edad a Matute sin imaginarse que dedicaría su vida al cuadro íntimo.

Pasó de ser jugador a formador de las promesas ‘Blanquiazules’ como Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, razón suficiente para ser tentado por más de una institución, entre ellas el eterno rival: Universitario.

“Varias veces me tentó. Vivía cerca a la Universidad de San marcos y de niño me iba en bicicleta al Lolo Fernández para ver entrenar a la ‘U’, miraba a Chumpitaz, a José Fernández, porque era hombre de fútbol, más allá de ser hincha de Alianza Lima, pero ya había debutado en Alianza y era amateur, no cobraba sueldos”, contó al ‘Popular’.

Y agregó: “Los dirigentes de la ‘U’ hablaron con mi papá para persuadirlo y juegue para ellos. Me ofrecían un buen contrato, pero me sentía contento en Alianza. La última vez fue luego de campeonar con San Agustín el 86, pero Alfredo Gonzáles no quiso. Años después Juan Reynoso jugó por la ‘U’".

Duarte aprovechó para contar la verdadera historia de cómo convenció a Kluivert Aguilar para que juegue por Alianza. Como se recuerda, el lateral derecho fue vendido hace unas semanas al Manchester City.

“A Kluivert Aguilar nunca se lo robamos a Cristal, era de Regatas Lima y estaba a préstamo, pero es hincha de Alianza y al igual que su familia. Sin necesidad de dinero hicimos una estrategia y en eso César Cueto me ayudó. Fuimos a visitarlo a su casa en Chorrillos, le transmitimos en esa reunión el privilegio de ser jugador de un club profesional y jugar por el equipo del que es hincha”, finalizó.