La presencia de Carlos Zambrano en la selección peruana fue cuestionada durante un largo periodo; sin embargo, el entrenador, Ricardo Gareca, decidió incluirlo en una de las etapas más especiales como la Copa América 2019, en la que el equipo nacional obtuvo el subcampeonato.

Este certamen es recordado como uno de los mejores momentos en su carrera, según lo manifestó el defensor de Boca Juniors, quien además reveló que guarda la sensación de revancha al no asistir al Mundial Rusia 2018, pues considera que tenía mérito para integrar la ‘bicolor’.

“Yo también puedo decir que merecía un Mundial porque siempre con la camiseta peruana he dado el 100 %, incluso muchas de mis lesiones han sido dando todo por mi selección”, enfatizó a 7Novenos.

Carlos Zambrano se refirió a su ausencia en el Mundial Rusia 2018.

Además, Carlos Zambrano sostuvo que la disputa para el puesto de back en el equipo nacional es una ventaja para incrementar su nivel y fortalecer a la selección peruana.

“Hay muy buenos centrales: Abram, Santamaría, Araujo, que en Alianza Lima, al principio no me gustaba, pero en la selección me encantaba. Pienso que mientras haya más competencia es mejor para la selección”, expresó el ‘Kaiser’.

En cuanto al lado del ataque, no se atrevió a mencionar a los que serían el reemplazo de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. “Realmente no sé quiénes puedan ser. Ni ustedes tampoco lo saben. Paolo es de los mejores delanteros de Sudamérica y del mundo”, expresó.