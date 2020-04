Los jugadores de tenis piden mayores premios en los Grand Slam

Actualmente las pelotas amarillas de tenis no rebotan dentro de la cancha y ha hecho que surjan problemas económicos, por eso fuera de ella los principales tenistas vienen buscando fórmulas para remediar dicho problema o idear soluciones de cara al futuro.

Novak Djokovic, presidente del Consejo que representa a los tenistas, ha señalado que se pedirá más dinero en premios en los cuatro Grand Slam: el Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open. Esto para tratar de ayudar a los que ganan menos dinero.

En el Abierto de Australia, en el único Grand Slam que se ha disputado en esta temporada, hasta ahora, se repartieron 42 millones de euros. Por ser eliminado en primera ronda ingresaban 53.000, 20 % más que el año pasado. Sin embargo, los ingresos totales por el torneo son más de 200 millones. Roland Garros, que se disputaría en setiembre, factura 260 millones.

Djokovic, con el apoyo de Roger Federer y Rafael Nadal, dio una propuesta para crear un fondo económico de los 100 primeros para ayudar a los que tienen menor ranking en la ATP que han sido más perjudicados por el coronavirus. Les corresponderían 9.235 euros desde el 150 al 500 del ranking.

La semana pasada se debió aprobar pero tuvo voces críticas, como la de Dominic Thiem, número 3 de la ATP. “Ninguno de los tenistas con peor ranking está luchando por sobrevivir. De hecho, he visto muchos de los que están jugando en el ITF Tour, cuyo compromiso por este deporte no es el máximo. Muchos son poco profesionales y no entiendo por qué debería darles mi dinero”.

El italiano Andrea Gaudenzi es el nuevo presidente de la ATP desde enero y busca una reunión con la WTA, Federación Internacional de Tenis y la organización de los cuatro Grand Slam para negociar los derechos televisivos en paquete y así generar más ingresos para los tenistas.