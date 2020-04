Liga MX Femenil: Blanca Félix gana Premio Rinat a la Mejor Portera del campeonato

View this post on Instagram

El día de ayer 14 de Abril en el marco del #DíaInternacionalDelPortero realizamos la segunda entrega de los Premios Cancerbero. Aquí te presentamos las ganadores y ganadores de cada una de las categorías. - Cancerbera Mexicana: Blanca Félix @blancafelix - Cancerbero Mexicano: Rodolfo Cota @rodocota - Cancerbera Revelación: Stefi Jiménez @stefijimenezp - Cancerbero Revelación: Angel Malagón @angel_malagonv - Cancerbera Internacional: Cecilia Santiago @ceci_santiago - Cancerbero Internacional: Jaume Domenech @jaudomenech - Cancerbero Leyenda: Oswaldo Sanchez @sanoswaldotd Otorgamos también el Cancerbero de Oro, la mayor distinción de estos premios como un merecido homenaje a Migue Calero (QEPD).