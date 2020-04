El exdelantero de la selección de Bulgaria Hristo Stoichkov brindó una entrevista a 947 Radio, en la que se pronunció sobre uno de los temas personales que más lo afectó luego de que su carrera futbolística terminara: su deteriorada relación con su otrora amigo Diego Armando Maradona.

El goleador de Estados Unidos 1994 manifestó que la amistad que tuvo con el actual director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata se rompió y que eso le causó una gran tristeza, sin embargo, trata de quedarse con los buenos recuerdos.

“Con Maradona me perdí un gran amigo. Más allá de las cosas extradeportivas, le tengo cariño. Tuve una amistad muy importante y al romperse me puse mal. Me quedo con los recuerdos, las fotos y las cosas positivas”, señaló.

"Es mejor quedarse con el recuerdo de Diego como futbolista. No soy de criticar las cosas que no me corresponden. Dio mucho que hablar en el fútbol", agregó el también exfutbolista del Barcelona de España.

Stoichkov no reveló las razones del distanciamiento con Maradona, no obstante, si se revisan las crónicas deportivas, el exatacante había mencionado que rompería su amistad con los que no asistieron a su partido de despedida. Entre los jugadores que no hicieron su aparición estuvieron Maradona, Romario, Roberto Baggio, Lothar Matthaus, Leo Messi y Ronaldinho. “Para mí ellos ya no existen, están borrados ya de mi teléfono móvil y nunca más estarán a mi lado”, dijo en aquella ocasión.

Por otro lado, Stoichkov se refirió a otro jugador argentino, Gabriel Batistuta. Mencionó que pronto estará en Argentina para grabar un documental sobre ‘Batigol’. “Me alegra mucho que se haya recuperado de su grave lesión. Voy a tener la oportunidad de verlo y hacer el documental que él se merece”, manifestó.