Bayern Múnich habría propuesto cargo de embajador a Claudio Pizarro

El tercer goleador extranjero de la Bundesliga, y actual embajador de Bayern Múnich, Giovane Elber reveló que el club alemán le propuso a Claudio Pizarro el mismo cargo a inicios de este año; sin embargo, la respuesta del peruano todavía es desconocida.

Elber se comunicó con el portal deportivo Ovación para confesar del deseo que tiene el cuadro ‘bávaro’ de volver a contar con el atacante nacional en la institución de Múnich, ejerciendo el cargo de embajador, el cual compartiría con el brasilero.

“Hablé con Claudio Pizarro y entre muchas cosas le dije que en Bayern Munich lo queremos como embajador del club, tal como yo lo vengo haciendo hace tres años aproximadamente. Para mí él es como un hermano, conozco muy bien a toda su familia, es una persona muy querida y sinceramente sería lindo que sea imagen del club”, sostuvo el delantero.

Bayern Múnich quiere a Claudio Pizarro como su embajador.

Además, Giovane Elber aseguró que en la discusión no se mencionó sobre el retorno del ‘Bombardero de los Andes’ al fútbol peruano, pero reconoció del aparente interés que Pizarro tendría con Bayern Múnich.

“En la conversación que tuve con Claudio no me comentó sobre la posibilidad que vaya a jugar a Perú, simplemente me dijo que le quedaban cuatro meses más con Bremen y de ahí recién analizaría su situación. A él le gustó la propuesta de ser embajador de Bayern Munich en un futuro, pero veremos qué decide él”, agregó.

En cuanto a las habilidades de ‘Piza’, el exjugador manifestó que se quedó con las ganas de verlo en el reciente Mundial. “Me hubiera encantado ver a Claudio jugar por Perú en el Mundial por todo lo que le dio a su selección, eso hubiera sido espectacular aunque también hay que respetar la decisión del comando técnico que tuvo sus razones”.