Christofer Gonzáles: “Me gustaría retirarme jugando en Universitario”

Durante este periodo de cuarentena por el coronavirus, muchos futbolistas han compartido anécdotas con otros colegas, han dado entrevistas a diversos medios y conversado con los hinchas. Esta vez la Federación Peruana de Fútbol le cedió el control de su Instagram a Edison Flores quien habló con Christofer Gonzáles sobre su pasado en Universitario.

El ‘Orejas’ aprovechó para preguntarle si le gustaría colgar los botines en la 'U', a lo cual Gonzáles, confesó que ese es su sueño: “Sí, me gustaría retirarme en Universitario. Es un equipo al que le tengo mucho cariño, me formó y me dio la posibilidad de llegar a la profesional, de hecho me gustaría retirarme ahí”.

Sin embargo aclaró que en este momento su presente está con el equipo del Rimac: “Mi presente ahora es Sporting Cristal y siempre el profesionalismo tiene que estar por delante. No tiene nada que ver una cosa con otra”, precisó el exjugador del Colo-Colo de Chile que también dijo que sentía cariño por Melgar de Arequipa.

Siguiendo con la temática, Christopher González le dio al ‘Orejas’ Flores los jugadores con los que le gustaría volver a jugar en la 'U': “Retirarme en la 'U' y encima si es contigo (Edison Flores), (Raúl) Ruidíaz y (Andy) Polo, ya imagínate”, agregó el futbolista.

‘Canchita’ Gonzáles disputó un total de 90 partidos con la camiseta de Universitario de Deportes, donde registró 17 goles y 10 asistencias. Hasta el momento, con Sporting Cristal ha jugado en 31 compromisos en los cuales anotó en 10 ocasiones y ha dado 5 pases de gol.