Christian Cueva reveló este martes 28 de abril que le gustaría seguir creciendo en el fútbol y cumplir uno de sus mayores deseos: jugar en Boca Juniors de Argentina.

Cueva confesó que siente simpatía por el equipo ‘xeneize’ desde niño; asimismo, apuntó que el ambiente que se vive en tienda boquense es similar a la fiesta que realiza Alianza Lima en su recinto.

“Boca es un equipo que me gusta mucho y simpatizo con ellos. Siempre he simpatizado con Boca. Pienso que son muy similares con Alianza Lima, son equipos de pueblo. A mi me gustan los equipos así. En su momento cuando estuve en Sao Paulo sentía lo mismo. Jugar en San Paulo es totalmente diferente. Estoy agradecido con ellos”, atinó en primera instancia Cueva a ESPN.

El actual futbolista del Pachuca también manifestó que su paso por Sao Paulo fue positivo y que le gustaría regresar al cuadro brasileño.

“Me gustaría tener esa oportunidad que ellos me dieron en su momento. Boca Juniors y Sao Paulo son los equipos que me gustaría jugar. Bueno, a uno volver y en el otro tener esa oportunidad”, subrayó.

Christian Cueva mandó emotivo mensaje a los ‘héroes’ que luchan contra el coronavirus

El volante del Pachuca conversó con GOLPERU y dejó un emotivo mensaje para todos los que pelean contra la propagación del coronavirus.

“Siempre tengan a Dios presente, él va a querer lo mejor para nosotros. Y si nos manda algo es para reaccionar, aprender, para que el mundo sea diferente. En este momento le pido a toda la gente de Perú que acatemos lo que dice el presidente, porque es algo difícil para él y para muchos, gente en el hospital, militares, policías”, apuntó el popular ‘Aladino’.