La crisis sanitaria que vive el mundo ha obligado a que las naciones se declaren en estado de emergencia. Todas las actividades se han paralizado debido al coronavirus, por lo que las personas se encuentran en sus hogares acatando la cuarentena. Esto ha generado que la mayoría cambie de look, como por ejemplo Ricardo Gareca.

El entrenador de la selección peruana se dejó ver la semana pasada con un rostro completamente diferente al que nos tenía acostumbrados. El ‘Tigre’ se mostró con su cabello largo y una barba poblada, lo que provocó las risas de más de uno, incluidas las de Christian Cueva.

“Si antes era mi papá, ahora es mi abuelo con este cambio de look. Hemos tenido contacto con él a través de un aplicativo con todos los jugadores, para saber como anda cada uno en el tema de salud con todo esto que estamos pasando. Pero lógicamente Ricardo Gareca tiene contacto con cada uno de los jugadores”, comentó el volante del Pachuca en una entrevista para GOLPERU.

"Cuando pienso en la selección me entra una nostalgia porque es un sueño que siempre he tenido como futbolista y uno de los más grandes objetivos que he logrado en mi carrera es llegar al Mundial, eso me llena de optimismo para volver a lograrlo”, añadió el popular ‘Aladino'.

Por último, Christian Cueva reveló que cometió acciones durante su carrera futbolística de las cuales se arrepiente. "He fallado a mi familia, me he fallado a mí mismo, a Ricardo Gareca, quizás a mis compañeros, pero no sé si la palabra es ‘fallar’ simplemente dejé de hacer las cosas que estaba haciendo”, finalizó.