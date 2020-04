Tressor Moreno recordó su mejor gol con la camiseta de Alianza Lima

La dupla conformada por Claudio Pizarro y Tressor Moreno en Alianza Lima es difícil de olvidar. Los hinchas íntimos aún guardan en la memoria aquel equipo de 1999, año en el que el colombiano llegó a Matute y logró anotar ocho goles en el Torneo Apertura.

El mediocampista repasó sus mejores momentos con camiseta blanquiazul, pero hizo hincapié en que la partida de Pizarro a Alemania pesó para que Alianza no lograra el título aquel año. Eso sí, habló sobre aquel gol que hasta el día de hoy le recuerdan los seguidores.

“La ausencia de Claudio Pizarro en la segunda mitad del año pesó mucho. Ya teníamos una forma de juego y junto a Waldir nos entendíamos muy bien. Wally jugaba más retrasado, yo me movía por todos lados y Pizarro era el pivot. El gol que más me recuerdan los hinchas de Alianza es el que le hice de zurda a la ‘U’ porque ese día ganamos”, sostuvo a Movistar.

Aquel cotejo se jugó el 21 de noviembre del 1999 por el Torneo Clausura en el Estadio Nacional. Al minuto de juego, Universitario se puso adelante en el marcador con tanto de Roberto Farfán, pero Tressor Moreno puso el empate para encaminar a la victoria a los íntimos, que celebraron por 3-2 tras el pitazo final.

Jorge Luis Pinto era en aquel año el técnico de Alianza Lima, pero su trabajo lo llevó más tarde a tomar las riendas de la selección de Colombia. Por el año 2007 -2008 Pinto tomó en cuenta a Moreno en el combinado nacional, pero no todo fue color de rosa. Moreno contó una anécdota con el estratega.

“Una vez me peleé con Jorge Luis Pinto cuando me convocó para una fecha de eliminatoria. Le dije que la primera noche, cuando todavía nadie llegado ningún compañero, dormiría en casa de mis padres porque quería estar con mi hija. Al día siguiente llegué primero, 8 de la mañana, pero parece que se había olvidado de lo que hablamos y se molestó. Discutimos y me fui de la concentración. Pedí un pasaje para el día siguiente volver a mi club (San Luis de Potosí). Al poco tiempo viajó a México para buscarme. Hablamos, arreglamos, me volvió a convocar y hasta ahora somos amigos”, sentenció el exjugador.