Juan Jayo sobre Bengoechea: “Le dio a Alianza un título, dos subtítulos y algunos millones"

Puede que Pablo Bengoechea ya no siga como entrenador en Alianza Lima. Sin embargo, su nombre sigue sonando en La Victoria y en los hinchas ‘íntimos’, quienes se cuestionan el porqué decidió marcharse. No hay duda alguna que, en estos tres años, el estratega uruguayo dejó una marca en el club ‘blanquiazul’.

Eso lo sabe muy bien Juan Jayo Legario. El ‘Pulpo’ fue asistente de Pablo Bengoechea en el año 2017, cuando Alianza Lima alcanzó el título tras una larga sequía de 10 años sin poder hacerlo. Para Jayo, el ‘Profe’ será recordado para siempre en La Victoria.

“Pablo Bengoechea se fue introduciendo en la historia de Alianza Lima porque fue un técnico que le devolvió el poder de pelear campeonatos. A su estilo, le dio un título, dos subtítulos y algunos millones de dólares. Lo van a recordar siempre”, declaró el ‘Pulpo’ para Movistar Deportes.

Durante su paso por Alianza Lima, Pablo Bengoechea ganó el título del 2017 y perdió las finales del 2018 y 2019, frente a Sporting Cristal y Deportivo Binacional respectivamente. Logró clasificar tres veces a la Copa Libertadores, donde enfrentó a equipos como Boca Juniors, River Plate, Internacional, entre otros. En ninguna logró avanzar de fase.

En la misma entrevista, Juan Jayo fue consultado sobre su salida de Alianza Lima, a lo que respondió: "Richard Páez me quiso sacar, pese a que no me dijo la verdad. Jugué un último partido ante Sporting Cristal y solo me despedí del utilero”.