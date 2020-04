Gerardo Pelusso sobre Alianza Lima: “Me odian hasta el día de hoy” [VIDEO]

Gerardo Pelusso es parte de la historia de Alianza Lima como gestor de una etapa gloriosa, y verdugo de otra. El entrenador de 66 años rebobinó en el pasado para revelar qué sucedió en la amarga noche de los ‘blanquiazules’ cuando se avecinaban a lograr su mejor momento en la Copa Libertadores.

El 2010, el club de La Victoria, con Gustavo Costas en la dirección técnica, clasificó a octavos de final con un recorrido de ensueño. Goleó a Estudiantes de la Plata, vigente campeón del certamen, eliminó a Juan Aurich y Bolivar de La Paz, sin embargo, el siguiente paso terminó con las ilusiones del equipo peruano.

La U de Chile se encargó de deshacer la senda de Alianza Lima al derrotarlos en un injusto compromiso, que favoreció a los chilenos, pese a la superioridad de los ‘íntimos’, quienes eran catalogados como la sorpresa.

Este mal sabor de los victorianos se quedó en la retina de Gerardo Pelusso, quien reconoce que la actuación del árbitro ecuatoriano Carlos Vera influyó en la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores.

“El árbitro era conocido mío, porque era ecuatoriano (dirigió a Emelec y Aucas en Ecuador). Me dijo que no le hablara más al asistente porque lo insulté todo el primer tiempo y a la otra me iba a expulsar. ‘Quién me devuelve el gol que este cobró’, le decía. ‘Tranquilízate’, me respondía. Entonces le comento al banco que no podía reclamar más… y ahí le decían cosas los otros. Vuelve a pasar el asistente y levanta la bandera para anularnos el gol. Ahí pasó cualquier cosa”, expresó a Red Gol.

Además, el entrenador uruguayo admitió que ese ácido suceso sirvió para que pierda el cariño que ganó en los ‘blanquiazules’ por conseguir el título nacional del 2006. “Ese episodio me valió que en Perú me digan malas palabras. Por cosas del mundo me tocó que Alianza Lima haya sido un club donde me tocó trabajar, y de ser muy querido por la hinchada, pasé a ser odiado hasta el día de hoy”, sentenció.