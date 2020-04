WWE RAW [EN VIVO vía Fox Sports 2]: McIntyre y Rollins cara a cara previo a Money in the Bank

WWE RAW EN VIVO HOY lunes 27 de abril desde las instalaciones del Performance Center de Orlando, Florida con toda la previa del Money in the Bank 2020. La transmisión irá ONLINE GRATIS a partir de las 7.00 p.m. (hora peruana) por señal de Fox Sports 3 y USA Network. Las incidencias con fotos y videos las podrás ver a través La República Deportes.

La semana pasada se confirmó el enfrentamiento entre Drew McIntyre y Seth Rollins por el título mundial de WWE en MITB. Esta noche, las dos superestrellas se verán las caras y podría alguno de ellos podría explotar; la última vez el ‘Arquitecto’ atacó por la espalda al escocés, quien deberá estar alerta ante cualquier sorpresa.

Rey Mysterio, Apollo Crews y Aleister Black ganaron sus respectivas luchas el lunes anterior y clasificaron a ‘Dinero en el Banco’. Hoy podrían salir en escena para pronunciarse acerca de su representación en el evento PPV y todo terminaría en un combate como antesala al choque definitivo del 10 de mayo.

Por otro lado, Nia Jax, Shayna Baszler y Asuka también ganaron su boleto a Money in the Bank. WWE confirmó que las tres superestrellas protagonizarán una triple amenaza este lunes en un duelo donde la ganadora tendrá un paso más adelante en el show estelar del siguiente mes.

De las mujeres clasificadas al momento, ¿Quién sería tu favorita para ganar el maletín de #MITB?🧰👈👤 pic.twitter.com/6i7EwsQOU4 — WWE Español (@wweespanol) April 26, 2020

Todo parece indicar que Becky Lynch no pondrá en juego el título femenino en MITB, pero si estará alerta de la persona que se quede con el maletín. Por eso, quizás haga una aparición para mandar un claro mensaje a toda la división. También se anunciaría el combate entre The Street Profits y The Viking Raiders por los campeonatos en parejas.

A qué hora ver WWE RAW EN VIVO ONLINE

Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p.m. (ET) / 4.00 p.m. (PT)

México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1.00 a.m. (Al día siguiente)

En qué canales ver WWE RAW EN VIVO ONLINE

Los canales dónde se podrá ver el WWE RAW EN VIVO son los siguientes:

FOX SPORTS 2 PERÚ

DirecTV Sports► 608 (SD) y 1608 (HD)

Movistar TV► 502 (SD) y 745 (HD)

Claro TV ► 62 (SD) y 518 (HD)

WWE RAW EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica

WWE RAW EN VIVO: ¿Dónde se realizza el evento de WWE? | Mapa

El lugar donde se realizará WWE RAW es en el el Performance Center de WWE en la ciudad de Orlando, estado de Florida, Estados Unidos.

WWE RAW EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el evento de WWE?

Si quieres VER la transmisión por Internet del WWE RAW EN VIVO ONLINE, Larepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes ver el resumen al finalizar el evento.