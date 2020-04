Luego de la separación del equipo femenino de Universitario de Deportes como parte de las medidas del club para afrontar la crisis económica por la pandemia, múltiples voces se alzaron para criticar la medida, incluyendo hinchas y las propias jugadoras.

Fueron precisamente las futbolistas 'cremas' quienes decidieron expresar su sentir en un contundente comunicado publicado en redes sociales. En dicha carta, las jugadoras se muestran en desacuerdo con la medida tomada por el club 'merengue'.

"Nosotras somos las actuales campeonas nacionales y las próximas a representar a Perú en la Copa Libertadores, torneo que aún no ha sido cancelado o suspendido por la entidad competente. Al momento, no contamos con información sobre si se desarrollará o no el torneo local", reza el comunicado.

"Nosotras no estamos de acuerdo con las medidas tomadas por el club debido a que nos vemos afectadas directamente con estas decisiones, ya que muchas de nosotras contábamos con ese único ingreso durante este periodo de emergencia.", agregan.

Las jugadoras también dieron a conocer que no tuvieron comunicación con la dirigencia para buscarle una solución al asunto. “Adicionalmente, nos hubiera gustado contar con diálogos previos en busca de soluciones que puedan respetar de alguna forma nuestros contratos y de esta manera sentirnos respaldadas por el club”, manifiestan.

Además, detallaron que la medida les afectará económicamente ya que solo se les pagará hasta abril. “Queremos informar que el Club Universitario de Deportes nos pagará solo el mes de abril, estipulado en el documento publicado donde informan que nos volverán a contactar una vez que las autoridades competentes levanten las restricciones que nos permitan los entrenamientos presenciales y/o la FPF anuncié el reinicio del torneo”.