Ronaldinho: “En la cárcel jugaba al fútbol y firmaba autógrafos”

Ronaldinho ingresó a Paraguay con un pasaporte ilegal, lo cual generó que sea encarcelado. Pese a que actualmente se encuentra en arresto domiciliario, el crack recuerda sus primeros días de detención.

“Vinimos a Paraguay con mi hermano, que es mi representante, a cumplir unos contratos de lanzamiento del libro ‘Craque da Vida’ y nos quedamos sorprendidos cuando nos dijeron que los documentos eran ilegales y quedábamos detenidos”, manifestó Ronaldinho para ABC Color.

Ronaldinho se encuentra en el hotel Palmaroga, donde paga 350 dólares por noche. El exjugador está privado de su libertad desde el 7 de marzo. El campeón del mundo admitió que nunca pensó vivir una situación de esta magnitud.

Sobre estar encarcelado, Ronaldinho señaló que fue un golpe muy duro encontrarse ante esta circunstancia. “Estar en la cárcel me ha hecho conocer la realidad de muchas personas que me han tratado con mucho respeto. Hemos jugado al fútbol y firmado autógrafos, cosas que son parte de mi vida y nunca me ha molestado hacerlas”, agregó el exfutbolista.

Ronaldinho mantiene su fe intacta en que todo se aclarará pronto, puesto que él y su equipo han colaborado con la justicia desde el primer minuto. El exjugador del FC Barcelona rememoró su paso por España, asegurando que fue un momento mágico.

"Si bien no estuve mucho tiempo, pude conquistar una Champions League y fue una situación muy especial porque el club no ganaba títulos hacía varios años y conquistar ese torneo fue muy importante”, finalizó Ronaldinho.