Si todo se concreta, el Newcastle se convertirá en el club más poderoso de la Premier League y esto vendría por una millonaria inversión para tentar el título en Inglaterra y también ganar torneos internacionales.

El equipo será comprado, según anuncia The Daily Mail, por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF, por sus siglas en inglés), una entidad que cuenta con un presupuesto valuado en 368.000 millones de dólares, 14 veces más que el capital que tiene el Manchester City, que es del 26.500 millones del Sheikh Mansour.

El Fondo pagaría 343 millones de euros a Mike Ashley, vendedor de artículos deportivos que actualmente es el dueño. Con nuevos objetivos, las ‘Urracas’ buscarán fichar jugadores que destaquen en otros clubes, cuenta el medio Daily Express, y el primero al que han marcado con resaltador es Philippe Coutinho, volante que actualmente milita en el Bayern Munich a préstamo del Barcelona, dueño de su carta pase.

El cuadro catalán pretende vender a algunas de sus figuras para recuperar dinero ante problemas económicos en las arcas del club por los efectos del coronavirus.

Llegó en el 2018 al Barza, pero no tuvo una buena temporada, a pesar de llegar con el cartel de jugar en el Mundial de Rusia. No encontró un sitio con Ernesto Valverde y decidieron prestarlo. Ahora podría ayudar al cuadro catalán a hacer caja. El conjunto ‘blaugrana’ ha pedido 80 millones de dólares para venderlo, cifra que ahuyentó a algunos pretendientes, pero no al Newcastle. Otro nombre que tienen apuntado es el del delantero Edinson Cavani, quien queda libre y puede negociar su contrato.