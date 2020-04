Hace nueve años el Real Madrid vivió uno de los partidos más dolorosos por obra de Lionel Messi. El argentino sentenció la semifinal de ida en el Santiago Bernabéu con dos tantos que ponía al FC Barcelona a un paso de la final de la Liga de Campeones.

Lionel Messi puso el primero unos 15 minutos después de la expulsión de Pepe, luego de un pase de Ibrahim Afellay por la banda derecha.

Pero la joya del partido llegó a los 87′ de la segunda mitad. Lionel Messi tomó el balón adelante del medio campo, dejó atrás a Lassana Diarra, se quitó al zaguero Raúl Albiol sin problemas. Sergio Ramos solo llegó para tropezarse y Marcelo pudo ver desde atrás cómo 'Leo’ cruzaba el disparo raso y batía el pórtico del experimentado Iker Casillas.

Esos dos goles fueron suficientes para que el Barcelona sentencie la llave de semifinales. En el choque de vuelta fue empate a un gol y el cuadro catalán avanzó a la final de la Champions League en el mítico estadio de Wembley.

LaLiga: el protocolo riguroso que los jugadores deben acatar cuando regrese el fútbol

En España, uno de los países golpeados por el coronavirus, han adelantado que habrán cambios definitivos cuando regrese la Liga Santander, donde milita Lionel Messi.

Según Rafael Ramos, presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, el protocolo estará dividido en cuatro fases para evitar los contagios.

“El protocolo de LaLiga cuenta con cuatro fases. No es lo mismo un positivo en la primera, cuando el contacto con el resto del grupo es prácticamente cero, o en la segunda, aún con grupos pequeños de jugadores. Nos preocupa ese futuro de competición, no tanto los entrenamientos porque estará todo más controlado. Si hay cuatro positivos en una de las tres primeras fases lo alteraría todo y no se podría pasar a la cuarta, pero creo que eso no se dará por ese control”, señaló Ramos para El País de España.