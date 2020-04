Liga Santander: el protocolo riguroso que los jugadores acatarán cuando regrese el fútbol

El fútbol ya no será el mismo cuando se reanuden las actividades. En España, uno de los países golpeados por el coronavirus, han adelantado que habrá cambios definitivos cuando regrese la Liga Santander donde milita Lionel Messi.

Según Rafael Ramos, presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, manifestó que el protocolo estará dividido en cuatro fases para evitar los contagios.

“El protocolo de LaLiga cuenta con cuatro fases. No es lo mismo un positivo en la primera, cuando el contacto con el resto del grupo es prácticamente cero, o en la segunda, aún con grupos pequeños de jugadores. Nos preocupa ese futuro de competición, no tanto los entrenamientos porque estará todo más controlado. Si hay cuatro positivos en una de las tres primeras fases lo alteraría todo y no se podría pasar a la cuarta, pero creo que eso no se dará por ese control”, expresó Ramos para El País de España.

En esa misma línea agregó: “Lo complicado sería que se diese el momento de la competición. Tenemos que ver en las próximas semanas cómo van las cosas. Con todos los respetos para el protocolo de LaLiga, en este momento no tenemos nada claro cómo sería el protocolo”.

PUEDES VER Club peruano que lleva por nombre Juan Román Riquelme es noticia en Diario Olé

Una de las interrogantes es que si los implementos deportivos como el balón podrían ser un objeto transmisor del virus. “Todo el material que se utilice, incluso el césped, antes, en el mediotiempo y después tiene que esterilizarse. Un balón que no conoces es posible que te pudiese contagiar, pero un golpe así, con un balón esterilizado que rueda sobre una superficie esterilizada, es complicado que contagie”.

Según el especialista, se jugará otro tipo de fútbol, con algunas restricciones.

“Todo será otra cosa. Los futbolistas no van a estar agarrándose y queriéndose en los córners. Al principio, los jugadores no van a tener los contactos que tenían antes, se va a jugar otro fútbol. El hecho de que no haya público, los controles, las concentraciones, si las hay... todo eso influye en la cabeza de los chicos, que son personas, no son máquinas”.