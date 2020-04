Una de las causas que dificulta el regreso del fútbol en el Perú es la creciente cantidad de contagiados con COVID-19 que se registra todos los días. El aumento en el número de casos se debe en gran parte a las personas que salen irresponsablemente de sus casas, desacatando la orden de aislamiento dictada por el gobierno peruano.

Algunos de los infractores están vinculados al balompié local, como pasó con Nolberto Solano hace un mes, y como ocurrió en esta oportunidad, en la que fueron detenidos Jean Acevedo Cerna y Percy Ventura, presidente y capitán del Sport Chavelines de la Liga 2, respectivamente.

La Policía intervino a ambos, junto a otras 11 personas, la tarde de este sábado en las afueras del Estadio Municipal de Pacasmayo. Según reportaron los medios de la zona, el grupo no solo habría estado en la calle fuera del horario permitido, sino que además varios de ellos se encontraban en estado de ebriedad al momento del operativo.

Se supo que permanecieron retenidos en la comisaría del sector hasta el mediodía del domingo 26, cuando quedaron en libertad por disposición de un representante del Ministerio Público. Sin embargo, ya cuentan con un proceso penal abierto.

El directivo reconoció haber ingerido licor, pero denunció un ensañamiento de la página que difundió primero la noticia. Además, explicó cómo se produjo su detención. “Vine a pagar a mi gente al estadio, pero no me percaté y me pasé de la hora permitida”, se justificó en declaraciones a Prensa Liberteña.

La reanudación del torneo local todavía se mantiene en vilo, aunque es casi un hecho que los campeonatos de las otras categorías (Liga 2, Copa Perú) no se realizarán este año. Además, el Torneo de Promoción y Reservas, la Copa Federación y el Campeonato Femenino tampoco se disputarían, ya que la propia Asociación Deportiva del Fútbol Profesional (ADFP) solicitó no hacerlo.