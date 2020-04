La Champions League, el torneo de clubes más importante del mundo, se encuentra paralizado de forma indefinida desde hace más de un mes. Los devastadores efectos de la COVID-19 en Europa obligaron a las autoridades a suspender los eventos públicos, incluidos los partidos de fútbol tanto de las ligas locales como de las competencias internacionales.

Las previsiones iniciales realizadas por las federaciones futbolísticas (entre ellas la UEFA) terminaron por ser demasiado optimistas, por lo que la suspensión tuvo que extenderse. Pese a todo, el propósito de la entidad es que la temporada se complete y no se dé por perdido todo lo jugado hasta ahora.

Últimas noticias de la Champions League

Varias propuestas han sido formuladas en lo referente al formato que debe adoptar el torneo una vez que se reinicie. Por ejemplo, es casi un hecho que los partidos restantes se tendrán que jugar sin presencia de público en las tribunas, medida recomendada para disminuir el riesgo de contagios por coronavirus.

En cuanto a los cruces de octavos de final que aún faltan definirse, estos también se disputarían a puertas cerradas. A partir de cuartos de final se aplicaría otra modificación: llaves a partido único, en un estadio neutral, siempre a estadio vacío. Lo mismo sucedería con las semifinales y la final. Sin embargo, no se descarta continuar con los duelos a ida y vuelta.

Un tercer cambio es la posible eliminación del VAR. La razón de esto es que la cabina donde los árbitros encargados de la videotecnología analizan las jugadas cuenta con un espacio muy reducido, por lo que no cumpliría con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). No obstante, también se contempla ampliar dicho ambiente o colocar pantallas transparentes entre los réferis a modo de protección, por lo que este punto no está del todo definido.

La Champions League podría prescindir del VAR cuando se reanude evitar riesgos de contagio de COVID-19 en la sala donde se analizan las jugadas.

Cuándo vuelve la Champions League

La fecha de regreso de la Champions League todavía se mantiene en incertidumbre, aunque se especula que podría ser el 7 y 8 de agosto. En estos dos días se terminarían de definir los últimos clasificados a cuartos de final, después de lo cual se continuaría jugando con un periodo de tres días de diferencia para cumplir con el objetivo de que la final se realice el 29 de agosto.

La decisión aún no es oficial, pero la UEFA Champions League y Europa League se decidirá antes del mes de septiembre.

El plan de la UEFA es que todas las ligas locales ya hayan culminado para fines de julio, lo que permitiría resolver lo que resta de la Champions en un mes. Además, debido al aplazamiento de la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, el calendario deportivo no se vería afectado.

Calendario octavos de final Champions League

Los cruces pendientes en esta instancia del certamen son Barcelona vs. Napoli, Bayern Múnich vs. Chelsea, Juventus vs. Lyon y Manchester City vs. Real Madrid. De continuar con el plan de jugar llaves a ida y vuelta, el calendario quedaría de la siguiente manera:

Vuelta de octavos de final (restantes): 7-8 de agosto

Ida de cuartos de final: 11-12 de agosto

Vuelta de cuartos de final: 14-15 de agosto

Ida de semifinales: 18-19 de agosto

Vuelta de semifinales: 21-22 de agosto

Final: 29 de agosto