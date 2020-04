Pareja de Sebastián Villa lo denuncia por maltrato: “Hago esto porque ya no aguanto más”

Boca Juniors se consagró a inicios del mes pasado campeón de la Superliga Argentina en la última fecha del torneo. Carlos Tevez fue la principal figura del conjunto ‘Xeneize’ con Miguel Ángel Russo al mando, pero hubo otro que se destapó en la temporada hasta el punto de ser titular indiscutible, Sebastián Villa.

El futbolista colombiano fue vital para que la escuadra de ‘azul y otro’ le arrebate el título a River Plate. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, pues afuera de las canchas la realidad es otra. Hoy lunes 27 de abril su pareja, Daniela Cortés hizo una fuerte denuncia sobre el jugador a través de Instagram.

Cortés dio a conocer que durante dos años ha sido golpeada por Sebastián Villa y que decidió callar por dos razones: el miedo y la esperanza de un cambio. Pero, esto último nunca ocurrió y reveló con fotos y videos todas las agresiones que ha recibido, varios de los cuales siguen intactos en su cuerpo y cara.

“Lamentablemente me toca hacer esto hoy porque ya no aguanto más. Fueron dos años de mucho sufrimiento viviendo juntos en los cuales perdoné golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó”, manifestó la pareja del delantero de Boca.

Dani Cortés añade a su escalofriante relato que Villa la tiene amenazada a ella y a su familia para que no hablen nada. “Él es un maltratador físico y psicológico, y mucha gente está de testigo. No entiendo como una persona ‘profesional’ es capaz de hacer tanto daño y que, porque tiene tantas malas amistades, solo se dedica a humillar”, añadió.

Cortés señala también que se encuentra sola en Argentina sin su familia y que quiere regresar a su país natal porque siente miedo por su vida. “Este es el verdadero Sebastian Villa, el que maltrata mujeres, porque no he sido la única”, agregó.

“Yo no aguanto más, me siento frustrada ante esa situación. Yo solo le pedí a él y a sus empresarios ayuda para poder viajar a mi país. No tengo otra opción por el bienestar de toda mi familia porque él es capaz de hacer cualquier cosa… no saben la clase de hombre que es”, finalizó.