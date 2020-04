Pablo Bengoechea sobre volver a Alianza Lima: “Siempre estaré a la orden”

Pablo Bengoechea marcó una huella en Alianza Lima tras casi tres años de vínculo. El estratega uruguayo dejó la institución al manifestar que su mensaje ya no llegaba al plantel. Hoy, alejado del fútbol, conversó con un medio local y confesó que siempre estará dispuesto a ponerse la ‘blanquiazul’.

El canal digital UCI Noticias contactó con Bengoechea a través de una videollamada. En la entrevista, le recordaron al uruguayo que parte de la hinchada ‘íntima’ aún lo sigue recordando con cariño.

"Ese cariño y respeto que me tiene la gente de Alianza también es recíproco. Créanme que tenía una enorme ilusión de hacer una gran temporada, pero no le encontramos la vuelta y, en ese momento, creí que tenía que dar un paso al costado. Más allá de ello, como dije el día que me despedí, estoy muy agradecido por todo lo que me tocó vivir en Alianza Lima y esperemos que cuando vuelva la competencia, los futbolistas tengan un gran año y consigan buenos resultados para que el equipo salga campeón”, manifestó el exfutbolista.

En otro momento, Bengoechea confesó que tras partir de Alianza Lima recibió propuestas de otros clubes.

"Me han llamado algunos equipos y empresarios, pero no sabemos cuándo y cómo acabará esta pandemia. Estamos esperando que pase todo esto y, a partir de ahí, veremos profesionalmente qué sucede. ¿Volver a Alianza? El día que me despedí también les dije que siempre para Alianza estaré a la orden, aunque tendrá que pasar un tiempo. No vamos a pretender que sea la próxima temporada porque aún me siento triste y esa herida aún no está curada, por tanto, yo quiero estar disponible y bien para volver a Alianza. Este año planificamos todo para conseguir los objetivos pero no se pudo, pero sigo creyendo que Alianza tiene un gran plantel y aún está a tiempo para festejar en diciembre, créanme que yo seré el más contento si eso sucede”, expresó.