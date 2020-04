Pablo Bengoechea y Joazinho Arroé estuvieron involucrados en una polémica respecto a la suplencia del volante de Alianza Lima. El director técnico uruguayo salió a aclarar la situación.

El exentrenador de Alianza Lima afirmó que no existe ningún problema con Arroé u otro futbolista del plantel y que incluso le parece lógico que un jugador manifieste su molestia por no ser titular. “Eso no hay ninguna duda, de que es algo muy bueno”, inició Pablo Bengoechea para UCI Noticias.

"Como entrenador, me gusta que el futbolista se moleste cuando no sea titular. Estoy de acuerdo con todos los futbolistas que piensan así. Que tengan el deseo de ser titular y que de lunes a sábado lo vayan demostrando en los entrenamientos. Eso ocurre siempre”, manifestó Pablo Bengoechea.

El técnico uruguayo explicó que cuando uno está al mando de un equipo él siempre le dice a los futbolistas que su cargo es elegir a quien considera que es mejor para defender la camiseta de Alianza Lima.

"Siempre pienso en poner el mejor equipo, que es cómo le va a ir mejor a la institución o al equipo. Siempre voy a tratar a todos de la misma forma. No voy a ser amigo de un futbolista o tener mejor relación porque lo ponga o no de titular. Esa no es mi forma de ser”, puntualizó Pablo Bengoechea.